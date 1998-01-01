Сменившая имидж красавица-дочь Веры Брежневой просит у матери прощения

Дочери Веры Брежневой совсем скоро исполнится 18 лет и, в силу возрастных перемен, девушка сменила натуральный цвет волос на темный, чем поделилась на своей страничке в Instagram.
Из нежной блондинки Соня превратилась в роковую брюнетку. Девушка попросила прощение у матери за смену цвета.
Как на это отреагировала сама Брежнева, пока не известно. Сайт Teleprogramma.pro отмечает, что певица неоднократно заявляла о доверии к дочери — она поддерживает ее выбор во всем.
Не так давно Соня Киперман отправилась на учебу в Калифорнию и ведет там самостоятельную жизнь.
Ранее Пятый канала рассказывал о резкой смене имиджа самой Веры Брежневой.