В Кирове обсудили необоснованное задержание заведующей поликлиникой

В Кирове обсудили ситуацию с вызвавшим общественный резонанс задержанием заведующей детской поликлиникой. Женщину подозревали в халатности, которая способствовала смерти трехлетней девочки.

Задержание проводилось в рамках расследования пугающей трагедии — молодая кировчанка на неделю оставила маленькую дочь в пустой квартире без еды и воды. Девочка умерла от обезвоживания. Известно, что мать совершенно не заботилась о своем ребенке — соседи часто слышали детский плач. Малышка то и дело оставалась дома одна — девочка выкидывала из окна квартиры игрушки, чтобы привлечь внимание прохожих. Как предполагали следователи, заведующая детской поликлиникой непрофессиональным отношением к своим обязанностям способствовала трагичному развитию событий. Медработница была задержана по подозрению в преступной халатности.

За женщину вступилось все медицинское сообщество. Незамедлительно появилась петиция, подписи под которой поставили более тысячи докторов, в том числе и Леонид Рошаль — именитый педиатр и хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Национальной медицинской палаты. Задержанную отпустили в течение суток, а губернатор Кировской области пообещал разобраться в ситуации.

В пятницу, 1 марта, в Кирове состоялась коллегия Следственного комитета с участием губернатора Игоря Васильева, главврачей городских больниц и сотрудников правоохранительных органов. На мероприятии также присутствовали представители региональных и федеральных СМИ. Так, например, в коллегии принимала участие главред RT Маргарита Симоньян.

— Мы очень надеемся, что эта история закончится справедливо. Как много раз сегодня было сказано на коллегии — в обществе большой запрос на справедливость. И мы надеемся, что и другие подобные истории — которые вызывают оторопь, когда каждый человек представляет себя на месте задержанного непонятно за что и почему — будут завершаться справедливо, — подытожила Симоньян после встречи.

Проверкой законности действий следователей, задержавших заведующую детской поликлиникой, занимается прокуратура.

— В рамках проверки органами прокуратуры изучаются материалы уголовного дела на предмет законности проведения процессуальных действий следователя СУ СК, в том числе при задержании медицинского работника в порядке ст. 91, 92 УПК РФ и ее помещении в изолятор временного содержания, — говорится на официальном сайте прокуратуры Кировской области.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что молодая мать из Кирова вела кулинарные онлайн-трансляции в то время, как ее маленькая дочь умирала от голода и жажды.