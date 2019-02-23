Малышка умирала от жажды и голода в Кирове, а ее мать в сети рассказывала о еде

Трехлетняя девочка медленно умирала от жажды и голода взаперти, в полном одиночестве, а ее мать в это время кощунственно развлекалась видеотрансляциями в интернете на тему еды, передает РЕН.

21-летняя женщина на целую неделю ушла гостить к подруге, с которой они устраивали прямые эфиры в Instagram на тему готовки.

При этом следователям эта с позволения сказать мать заявила, что не могла вернуться домой к брошенной дочке, так как у нее не было денег на такси.

Соседи по подъезду рассказали Пятому каналу, что в течение этой — самой страшной для девочки недели — они не слышали ни ее плача, ни криков о помощи.

Леденящая кровь история вскрылась, когда 20 февраля, в день трехлетия малышки, ее пришла поздравить бабушка и обнаружила уже бездыханное тело.

Женщина содержала свою дочь и внучку даже после того, как та с криками выгнала мать из дома. Несколько раз в неделю она приезжала навестить родных, привозила продукты и деньги, но никто из хорошо знакомых с ней соседей ни разу не сказал ей о том, что раньше девушка уже оставляла малышку одну на долгое время. Хотя журналистам и полиции соседи в красках описывали, как девочка выкидывала из окна игрушки и кричала, чтобы привлечь внимание.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что молодая мать из Кирова до смерти заморила голодом трехлетнюю дочь, на неделю оставив ее одну в квартире. По предварительным данным, причиной смерти стало обезвоживание, но в социальных сетях отмечают, что умереть девочка могла от отравления стиральным порошком — это единственное, до чего смог дотянуться ребенок.