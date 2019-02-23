Малышка умирала от жажды и голода в Кирове, а ее мать в сети рассказывала о еде

, 22:37 90

При этом соседи по подъезду в течение этой самой страшной и последней в жизни трехлетней девочки недели не слышали ни ее плача, ни криков о помощи.

Фото, видео: Пятый канал

Трехлетняя девочка медленно умирала от жажды и голода взаперти, в полном одиночестве, а ее мать в это время кощунственно развлекалась видеотрансляциями в интернете на тему еды, передает РЕН.

21-летняя женщина на целую неделю ушла гостить к подруге, с которой они устраивали прямые эфиры в Instagram на тему готовки.

При этом следователям эта с позволения сказать мать заявила, что не могла вернуться домой к брошенной дочке, так как у нее не было денег на такси.

Соседи по подъезду рассказали Пятому каналу, что в течение этой — самой страшной для девочки недели — они не слышали ни ее плача, ни криков о помощи.

Леденящая кровь история вскрылась, когда 20 февраля, в день трехлетия малышки, ее пришла поздравить бабушка и обнаружила уже бездыханное тело.

Женщина содержала свою дочь и внучку даже после того, как та с криками выгнала мать из дома. Несколько раз в неделю она приезжала навестить родных, привозила продукты и деньги, но никто из хорошо знакомых с ней соседей ни разу не сказал ей о том, что раньше девушка уже оставляла малышку одну на долгое время. Хотя журналистам и полиции соседи в красках описывали, как девочка выкидывала из окна игрушки и кричала, чтобы привлечь внимание.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что молодая мать из Кирова до смерти заморила голодом трехлетнюю дочь, на неделю оставив ее одну в квартире. По предварительным данным, причиной смерти стало обезвоживание, но в социальных сетях отмечают, что умереть девочка могла от отравления стиральным порошком — это единственное, до чего смог дотянуться ребенок.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

22:52
«В рубашке родился»: Выживший о подрыве микроавтобуса в Донбассе — видео
22:37
Малышка умирала от жажды и голода в Кирове, а ее мать в сети рассказывала о еде
22:21
Названы продукты, снижающие риск развития рака
21:59
В США найден мертвым внук знаменитого актера Кларка Гейбла
21:44
Видео: Подростка из Волгограда, спасшего маму после инсульта, наградили медалью
21:28
«Битва экстрасенсов» может отказаться от Башарова из-за его рукоприкладства
21:15
Аршавин ушел в глухую оборону из-за вопроса об угрозах жене
21:00
Прямая трансляция салюта в честь Дня защитника Отечества в Петербурге
20:42
Гуайдо заявил, что грузовик с гумпомощью из Бразилии пересек границу Венесуэлы
20:36
Что сказал рэпер Смоки Мо о возможном баттле с Оксимироном
20:17
Фото: Новая Lada Vesta FL поступит в продажу в конце 2019 года
20:14
Звезда «Дома-2» рассказала про втянутый сосок
20:04
«Актерская сущность»: Дюжев о высказывании Серебрякова про «псевдопатриотизм»
19:47
Давай сама: в Хабаровске врачи бросили женщину рожать в одиночестве
19:35
Видео: передвижная выставка «Сирийский перелом» стартовала в Москве
19:19
Видео: Что подарили Пугачева и дочка Лиза Галкину на 23 февраля
19:06
«Потому что так и надо»: Порошенко напомнил украинцам о «забытом» 23 февраля
18:52
Агент Натальи Медведевой усомнилась в обстоятельствах гибели генерала Карбышева
18:41
Военно-историческая реконструкция «Огненный лед» прошла в Петербурге
18:20
«Можете забыть о нем»: Юрий Лоза прокомментировал новое высказывание Серебрякова

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама