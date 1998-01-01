Звезда группы «Арабески» нашла узбекских родственников, которых искала много лет

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Микаэла Роуз пришла на ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» в надежде найти своих близких.

Фото: Instagram @yapylenok

Известная солистка немецкой группы «Арабески» Микаэла Роуз стала гостьей ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят». Певица пришла на программу в надежде найти родственников своего биологического отца, которого никогда не видела. Об этом сообщают Дни.ру.

Артистка рассказала, что возлюбленный ее матери был выходцем из СССР. Она с ним познакомилась, когда ей было 19. Очарованная красотой и галантностью молодого человека, девушка влюбилась и забеременела от него. Однако, услышав новости о беременности своей избранницы, молодой человек попросту сбежал и оставил девочку на попечение матери.

Позже выяснилось, что к моменту рождения Микаэлы ее отец был женат. Впрочем, ту семью он тоже бросил и женился заново. В новом браке родилось еще двое сыновей, которых мужчина снова оставил без отца.

На протяжении нескольких лет певица пыталась найти своих родственников по отцовской линии. Она выяснила, что у нее узбекско-таджикские корни и даже повстречала свою сводную сестру Фатиму Парсонс, которая сейчас проживает в Нью-Йорке. Однако больше никаких результатов добиться не удалось.

В шоу Дмитрия Борисова звезда наконец-то увиделась близкими, которых так долго искала. На программу пришли ее племянник Илхом Икромов и двоюродный брат Алиджон Икромов.

Чтобы улетучить все сомнения в родстве гостей со звездой немецкой группы, на программе обнародовали результаты генетической экспертизы. Исследование показало, что Фатима и Микаэла действительно являются единокровными сестрами, а Алиджон является братом певицы с вероятностью 85%.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Игорь Костолевский рассказал правду о своем сыне. Именитый актер признался, что переживает трагедию с сыном много лет, но не может повлиять на ситуацию.

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