Видео: Порошенко «задолбали» коррупционеры

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его «задолбали» коррупционеры и велел проверить изложенную в СМИ информацию о хищениях в оборонной сфере страны. Об этом он сказал военным во время посещения ротно-опорного пункта десантно-штурмовой бригады в Приазовье. Видео выложено на официальной странице Порошенко в Facebook.

— Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые непосредственно причастны к хищению и распродажи и уничтожению армии… Или еще коррупционеры, которые уже задолбали, извините за выражение, — заявил Порошенко, — моя принципиальны позиция как президента, я хочу обратиться к правоохранительным органам, чтобы они вышли и проинформировали общество по поводу информации, которая была поднята в средствах массовой информации.

По его словам, если есть факты, должность никого не защитит, если нет фактов, нужно прекратить раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве.

Как ранее сообщал Пятый канал, после опубликования расследования о причастности ближайшего окружения Петра Порошенко к контрабандным закупкам в России запчастей для украинской военной техники лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко 26 декабря инициировала в Верховной Раде процедуру импичмента президента.