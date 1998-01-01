Видео: Порошенко «задолбали» коррупционеры

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Президент Украины велел правоохранительным органам прояснить ситуацию со скандалом вокруг «Укроборонпрома».

Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook @svyatoslav.tsegolko

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его «задолбали» коррупционеры и велел проверить изложенную в СМИ информацию о хищениях в оборонной сфере страны. Об этом он сказал военным во время посещения ротно-опорного пункта десантно-штурмовой бригады в Приазовье. Видео выложено на официальной странице Порошенко в Facebook.

— Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые непосредственно причастны к хищению и распродажи и уничтожению армии… Или еще коррупционеры, которые уже задолбали, извините за выражение, — заявил Порошенко, — моя принципиальны позиция как президента, я хочу обратиться к правоохранительным органам, чтобы они вышли и проинформировали общество по поводу информации, которая была поднята в средствах массовой информации.

По его словам, если есть факты, должность никого не защитит, если нет фактов, нужно прекратить раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве.

Как ранее сообщал Пятый канал, после опубликования расследования о причастности ближайшего окружения Петра Порошенко к контрабандным закупкам в России запчастей для украинской военной техники лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко 26 декабря инициировала в Верховной Раде процедуру импичмента президента.

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