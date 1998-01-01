Певицу Кети Топурию и рэпера Гуфа, которые расстались в конце 2018 года, заподозрили в воссоединении. Об этом сообщает StarHit.

Как отмечает издание, поклонников Гуфа озадачил снимок в Instagram, где рэпер прикрывает рукой обнаженное тело неизвестной девушки. Внимательные фанаты решили, что это может быть Топурия, поскольку у певицы есть такая же родинка на груди.

— По-моему, это Топурия… — заявил один из пользователей в комментариях под публикацией.

Снимок Гуфа с неизвестной девушкой // Фото: Instagram

Другие же просто отметили красоту фигуры незнакомки и заодно упрекнули Гуфа в том, что он совсем не уважает свою женщину или любовницу, раз публикует настолько интимные фото.

— Какой-то зашквар, — написал поклонник.

— Вот почему, Гуф, у тебя никогда не будет нормальной девушки и жены, — отметил другой.

Однако, по информации StarHit, слухи о воссоединении рэпера и Кети Топурии пока ничем не подтверждаются. По словам певицы, она не собирается возвращаться в старые отношения.

— Люди, какой нафиг Гуф? — лаконично поинтересовалась Топурия при переписке с поклонниками в Instagram.

Ранее Пятый канал сообщал, что что Гуф и Кети Топурия расстались в конце 2018 года. В разговоре с фанатами рэпер признался, что отношения завершились по его вине.