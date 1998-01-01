Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь

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Герцогиня Кембриджская пообщалась с мамой-блогером во время прогулки в Виндзорском парке.

Фото: www.globallookpress.com

Супруга принца Уильяма и мать троих детей Кейт Миддлтон в разговоре с блогером Лорой-Энн случайно назвала ласковое имя принцессы Шарлотты, пишет Teleprogramma.pro.

Во время прогулки с детьми в Виндзорском парке герцогиня Кембриджская поинтересовалась у собеседницы, сколько лет ее сыну. Женщина ответила, что ребенку четыре года.

— О, ему столько же лет, что и Лотти, — воскликнула Миддлтон.

Позже Лора-Энн поделилась этим открытием со своей аудиторией и выразила сожаление, что не смогла запечатлеть его.

Как бы я хотела снять все на видео, так как не могу вспомнить, что я сказала и что сказала она, но я на седьмом небе от счастья, она мой идол, я ее обожаю! — отметила блогер.

Ранее Пятый канал рассказывал, как принц Уильям и Кейт Миддлтон ограничивают детей от гаджетов.

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