Скорый поезд сообщением Москва — Петербург задерживается в столице на три часа из-за технических неполадок.

Как стало известно Пятому каналу, изначально поезд задерживался на два часа, но затем сотрудники «РЖД» добавили еще один час.

По словам начальника пресс-службы «РЖД» Дмитрия Туринского, на перегоне Лихославль — Калашниково произошла «техническая заминка». Проблема будет устранена в самое ближайшее время.

Ранее Пятый канал сообщал о техническом сбое на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы.