Технический сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы

Поезда Таганско-Краснопресненской столичной линии метро следуют с увеличенными интервалами. Виной всему технический сбой, который произошел на одном из участков, сообщает ТАСС.

— Произошел технический сбой, поэтому поезда идут с увеличенными интервалами. Через некоторое время их график движения будет восстановлен, — рассказали агентству в пресс-службе метрополитена.

По словам очевидцев, на перегоне между Тушинской и Щукинской поезд стоит уже более 15 минут. Также отмечается, что в сторону центра столицы поезда не идут, а обратно — от центра, продолжают движение.

Что стало причиной технического сбоя — пока неизвестно.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что сотрудник метро рассказал о нападении агрессивного безбилетника.