Жительница Саратовской области скончалась после взрыва газа в кафе

Количество жертв взрыва газа в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы в Саратовской области возросло до двух человек. Минувшей ночью в реанимации скончалась женщина, получившая страшные ожоги. Об этом сообщает телеканал РЕН.

26 января в больнице умер 60-летний мужчина, который отмечал в заведении свой день рождения. Он выводил людей из горящего здания, в результате чего получил 90% ожогов тела.

Всего в результате взрыва газа пострадали 22 человека, из них — шестеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Причиной многочисленных ожогов стал оплавившийся от огня натяжной потолок.

Ранее Пятый канал публиковал видео, сделанное на месте взрыва в кафе в Саратовской области.