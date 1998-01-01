Глюкоза призналась, что чуть не развелась с мужем Александром Чистяковым

Участие в проекте «Танцы со звездами» чуть не разрушило семью Натальи Ионовой (она же Глюкоза — прим. ред.). В этом певица призналась во время программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», передает Дни.ру.

По словам артистки, ее супругу Александру Чистякову очень не нравилось, что она проводила слишком много времени с хореографом Евгением Папуанашвили. А особенно его раздражали их совместные жаркие номера.

— Меня там крутили, мотали… Эти наряды… Саша героически это пережил, но для меня было принципиально важно выиграть, и я выиграла. Я принесла этот трофей домой, и для меня это было очень важно, так как на кон была поставлена семья. Ссорились, я уходила, хлопала дверью , — рассказала Наталья Ионова.

Однако сейчас в семье певицы и бизнесмена снова идиллия. Как отметила артистка, они смогли пережить кризис.

Чистяков и Ионова поженились более 12 лет назад. У супругов двое детей и налаженный быт. Поклонники певицы считают их пару одной из самых красивых в мире российского шоубизнеса.

Ранее Пятый канал сообщал, что Наталью Ионову из-за временной смены имиджа стали сравнивать с Анджелиной Джоли.