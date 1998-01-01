Глюкоза призналась, что чуть не развелась с мужем Александром Чистяковым

Участие в проекте «Танцы со звездами» чуть не разрушило семью Натальи Ионовой (она же Глюкоза — прим. ред.). В этом певица призналась во время программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», передает Дни.ру.
По словам артистки, ее супругу Александру Чистякову очень не нравилось, что она проводила слишком много времени с хореографом Евгением Папуанашвили. А особенно его раздражали их совместные жаркие номера.
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Однако сейчас в семье певицы и бизнесмена снова идиллия. Как отметила артистка, они смогли пережить кризис.
Чистяков и Ионова поженились более 12 лет назад. У супругов двое детей и налаженный быт. Поклонники певицы считают их пару одной из самых красивых в мире российского шоубизнеса.
Ранее Пятый канал сообщал, что Наталью Ионову из-за временной смены имиджа стали сравнивать с Анджелиной Джоли.