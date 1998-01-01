Глюкоза призналась, что чуть не развелась с мужем Александром Чистяковым

, 10:32 Фото 131

Супруг певицы был недоволен ее участием в проекте «Танцы со звездами».

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Участие в проекте «Танцы со звездами» чуть не разрушило семью Натальи Ионовой (она же Глюкоза — прим. ред.). В этом певица призналась во время программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», передает Дни.ру.

По словам артистки, ее супругу Александру Чистякову очень не нравилось, что она проводила слишком много времени с хореографом Евгением Папуанашвили. А особенно его раздражали их совместные жаркие номера.

— Меня там крутили, мотали… Эти наряды… Саша героически это пережил, но для меня было принципиально важно выиграть, и я выиграла. Я принесла этот трофей домой, и для меня это было очень важно, так как на кон была поставлена семья. Ссорились, я уходила, хлопала дверью, — рассказала Наталья Ионова.

Однако сейчас в семье певицы и бизнесмена снова идиллия. Как отметила артистка, они смогли пережить кризис.

Чистяков и Ионова поженились более 12 лет назад. У супругов двое детей и налаженный быт. Поклонники певицы считают их пару одной из самых красивых в мире российского шоубизнеса.

Ранее Пятый канал сообщал, что Наталью Ионову из-за временной смены имиджа стали сравнивать с Анджелиной Джоли.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

11:41
Более 300 тонн цитрусовых потратят на ежегодное «апельсиновое побоище» в Италии
11:34
Видео: Мощный пожар в многоэтажке на юго-востоке Москвы
11:30
Стала известна причина смерти Жореса Алферова
11:24
Двойное убийство произошло на севере Москвы
11:07
Глава Warner Bros. сознательно разрушил киновселенную DC
10:58
В сети обрушились с резкой критикой на экс-жену депутата за слова о «нищебродах»
10:32
Глюкоза призналась, что чуть не развелась с мужем Александром Чистяковым
10:32
Умер легендарный академик Жорес Алферов
10:15
Сильный снег и морозы: погода в первые весенние выходные в Петербурге
10:00
Китай выразил протест из-за решения Канады выдать США финдиректора Huawei
9:44
Миссия ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийской Думе
9:30
Жительница Кисловодска рассказала о полицейской погоне за Емельяненко-младшим
9:12
Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд
8:58
Жительница Саратовской области скончалась после взрыва газа в кафе
8:44
Еврокомиссия запретила Польше строить канал на границе с Россией
8:27
Скорый поезд сообщением Москва — Петербург задерживается в столице на три часа
8:17
Видео: Мартовское новолуние серьезно повлияет на состояние людей
8:00
Генетики установили связь между генами и счастливым браком
7:45
«Горжусь своим населением»: Глава Цумадинского района Дагестана о тушении пожара
7:31
Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама