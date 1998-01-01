32-летняя певица Глюкоза на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором предстала перед поклонниками в новом радикальном образе. Темноволосая певица, по мнению многих подписчиков, стала практически копией голливудской звезды Анджелины Джоли, сообщает Teleprogramma.pro.

— На Джоли похожа

— Это совсем не Глюк’ОZA

— Сестра Анджелины (Джоли — прим. ред.)? — комментируют фото восторженные поклонники.

Instagram @chistyakova_ionova

Знаменитость нередко проводит эксперименты с внешностью, чем и удивляет многочисленных фанатов. Глюкоза устраивает смелые фотосессии в купальниках и нижнем белье, демонстрирует дерзкие наряды.

Ранее Пятый канал сообщил, что Наталья Ионова, известная в России как певица Глюкоза, рассказала о своей семейной жизни и планах на будущее. Артистка призналась, что они с мужем пока не планируют пополнения в семействе.