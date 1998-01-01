«Семейный доктор» Анны Хилькевич вкалывал детям физраствор вместо вакцин

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич призналась, что сторонится частной врачебной практики после встречи с лже-доктором. Своей страшной историей она поделилась со страницы в Instagram.

Instagram.com @annakhilkevich

По словам актрисы, хорошая знакомая посоветовала ей специалиста, который предложил услугу «семейный доктор». Этот человек проводил осмотр дочери Арианне, делал вакцины и давал советы матери. Спустя год он «показал себя с нехорошей стороны», после чего решено было отказаться от его услуг.

Позже выяснилось, что это был мошенник, который не имел прав на частную медицинскую практику. Его бывшие клиенты пишут в социальных сетях, что вместо вакцин детям вкалывали физраствор, из-за чего иммунитет не сформировался. В одном из случаем, мальчику потребовалась срочная операция.

— Вы понимаете, как сильно он мог навредить людям? Так что, мои опасения, что этот врач мошенник — подтвердились. Поэтому — друзья, мамы! Будьте бдительнее меня! С тех пор, как мы убежали от доктора Л., частной врачебной практики я сторонюсь и вам советую, — написала Хилькевич.

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