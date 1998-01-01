Жена Эмина Агаларова рассказала об отношениях с сыном от первого брака

Супруга певца Эмина Агаларова модель Алена Гаврилова пару месяцев назад стала мамой во второй раз. У пары родилась дочь Афина. Малютка стала вторым ребенком Алены. У Гавриловой уже есть сын от предыдущих отношений с олигархом Рустамом Тарико.

Как сообщает Passion.ru, 11-летний Рустам-младший сейчас учится в США и проживает там с отцом. По словам Алены Гавриловой, для нее находиться на расстоянии с ребенком — испытание.

— Сложно жить на расстоянии. Мы очень близки с ним и проводили 24 часа в сутки вместе, для меня это испытание, но он, к счастью, очень доволен школой, и ему там нравится! Живет со своими сестренками. Рустам с августа учится в Америке, поэтому стараюсь летать каждый месяц. Через две недели опять будем вместе, у него будут каникулы , — рассказала Алена.

Модель подчеркнула, что ей удалось сохранить теплые отношения с отцом Рустама, а сын, в свою очередь, подружился с ее новым мужем.

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