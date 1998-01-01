Жена Эмина Агаларова рассказала об отношениях с сыном от первого брака

Супруга певца Эмина Агаларова модель Алена Гаврилова пару месяцев назад стала мамой во второй раз. У пары родилась дочь Афина. Малютка стала вторым ребенком Алены. У Гавриловой уже есть сын от предыдущих отношений с олигархом Рустамом Тарико.
Как сообщает Passion.ru, 11-летний Рустам-младший сейчас учится в США и проживает там с отцом. По словам Алены Гавриловой, для нее находиться на расстоянии с ребенком — испытание.
—
Модель подчеркнула, что ей удалось сохранить теплые отношения с отцом Рустама, а сын, в свою очередь, подружился с ее новым мужем.
Ранее Пятый канал рассказывал, как выглядит роскошное поместье Эмина Агаларова изнутри.