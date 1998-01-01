Солист «Ласкового мая» потерял сознание в самолете

Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога почувствовал себя плохо и потерял сознание во время перелета из Москвы в Сургут. Об этом на своей странице в Instagram сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

— Сегодня при перелете из Москвы в Сургут на гастроли, где мы должны дать концерт 1 марта, в Нефтеюганске, на борту самолета, спустя два часа полета внезапно потерял сознание солист группы «Ласковый май», — написал Разин.

По словам Андрея Разина, экипаж обратился к пассажирам за помощью в поисках медика. На борту оказалась врач-реаниматолог, которая оказала Дмитрию Тревоге квалифицированную помощь. По прилете в Сургут на борт самолета поднялась бригада «скорой».

Продюсер «Ласкового мая» не сообщил о дальнейшем развитии событий. При этом поблагодарил всех за оказанную помощь.

— Надеюсь, что Дима выйдет на сцену и сможет продолжать свою гастрольную деятельность. Еще раз огромное спасибо всему экипажу за помощь, — добавил Андрей Разин.

Ранее Пятый канал сообщал, что продюсер «Ласкового мая» считает, что Децла могли отравить. Андрей Разин озвучил свою версию причины смерти Кирилла Толмацкого.