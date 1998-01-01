Михаила Горбачева поздравил с 88-летием Владимир Путин

Первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева поздравил с днем рождения Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля. В послании отмечается, что и в России, и за рубежом Горбачева знают как «авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным профессиональным и жизненным опытом».

— Отрадно, что и сегодня Вы не остаетесь в стороне от дел, активно вовлечены в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, вносите значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности, — говорится в послании.

В заключение Владимир Путин пожелал Михаилу Горбачеву здоровья и бодрости духа.

Как ранее сообщал пятый канал, в субботу, 2 марта первый президент Советского Союза отмечает 88-летие. Праздновать он собирается в кругу родных и друзей, никаких официальных мероприятий не планируется.