Врачи из Новосибирска провели македонцу сложнейшую операцию на сердце

Сложную операцию на сердце македонцу провели врачи из Новосибирска

Новосибирские врачи провели 35-летнему Михангело из Северной Македонии сложную операцию на сердце. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина (НМИЦ имени Мешалкина).

Мужчина по профессии водитель грузовика много лет страдал от порока сердца. Разные европейские клиники предлагали ему установить искусственный протез — механический клапан, дальнейшая жизнь с которым доставляла бы пациенту множество неудобств. Больному пришлось бы постоянно принимать лекарства и сдавать анализы.

Михангело изучил много информации в интернете и узнал, что НМИЦ имени Мешалкина имеет большой опыт проведения операции Росса — хирургического метода лечения пороков аортального клапана.

«Я узнал, что у профессора Александра Богачева-Прокофьева больше опыта, чем у ведущих европейских центров. Именно это привело меня сюда. Я прочитал все о команде. Знаю, что вы берете все виды случаев, даже сложные. Для вас это вызов — исправить сложное. А в Европе принимают только безопасные случаи. Если они считают случай опасным, то просто не берутся за него — я, к сожалению, с этим столкнулся», — рассказал македонец.

Также его порадовало, что по договору платных услуг стоимость операции в Новосибирске гораздо ниже, чем в Европе.

Путь из Северной Македонии до сибирского города составил более шести тысяч километров.

Врачи выполнили операцию Росса по современной методике — через мини-доступ. Чтобы избежать риска растяжения стенок клапана в будущем, хирурги укрепили его с помощью синтетического сосудистого протеза.

Реабилитация после операции прошла максимально быстро: уже через две недели Михангело готовился к выписке.

Македонец выразил надежду, что его история о российских врачах дойдет до жителей других балканских стран — Сербии, Болгарии и Черногории. Также он заверил, что расскажет о своем опыте в интернете и, возможно, по телевидению.

Ранее 5-tv.ru писал о спасении нейрохирургами молодого жителя Сургута с абсцессом головного мозга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.