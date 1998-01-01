Душещипательное видео: Экс-«ранетка» со слезами на глазах рассказала о разводе

Участница группы «Ранетки», Евгения Огурцова рассказала фанатам о разводе со своим вторым мужем, Анатолием Рамоновым. Влюбленные поженились в октябре 2013 года, а в 2016-м у них родился сын Максим. Однако счастье продлилось недолго, со временем супруг перестал интересоваться жизнью певицы, начал кричать на сына, а потом и вовсе решил уйти из семьи.

О том, что муж принял решение бросить жену с ребенком, Евгения узнала неожиданно. Когда она вернулась домой, Анатолий уже собрал все свои вещи. Увидев это, артистка была шокирована. Чтобы обеспечить хорошую жизнь своему возлюбленному, певица потратила немало денег, однако, как выяснилось, все было напрасно. Страшно унизив жену, Анатолий ушел из дома и даже не позаботился о дальнейшей жизни своего малыша.

По словам Огурцовой, супруг совершенно не интересуется здоровьем своего сына, хотя в социальных сетях пишет о том, как сильно любит его. Своим подписчикам певица сообщила, что у Максима пневмония. Она вынуждена водить ребенка по врачам и покупать дорогостоящие лекарства, в то время как муж «отдыхает» от своей супруги и нисколько не скрывает этого.

Ранее Пятый канал сообщал, что звезда группы «Ранетки» Женя Огурцова почти ослепла на один глаз.