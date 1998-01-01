Два пассажирских лайнера столкнулись в американском аэропорту

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Ньюарка в США. Инцидент произошел в субботу, 2 марта. Лайнер авиакомпании Southwest при рулении задел крылом другой самолет, стоящий у терминала А.

В результате происшествия никто не пострадал, пассажиров отправили к месту назначения другими рейсами.

— Никто не пострадал после того, как самолет Southwest при рулении ударил крылом припаркованный лайнер у выхода терминала А. Пассажиры будут перебронированы, — говорится на официальной странице аэропорта в Twitter.

Ранее Пятый канал сообщал, что два самолета едва не столкнулись во Внуково. «Falcon-2000S» несанкционированно занял воздушный эшелон и чуть не врезался в Boeing-737.