На площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» при поддержке компании OLYMPUS в субботу, 2 марта, прошла конференция, которая была посвящена обдоминальной онкологии. На мероприятии обсуждались методы современной медицины, которые могут помочь в ранней диагностике рака. Также специалисты обсудили ситуацию в целом с лечением онкологических заболеваний в России. Традиционно мероприятие объединило несколько городов при помощи телемоста.

Специалисты отмечают, что среди злокачественных новообразований с летальным исходом, рак желудка занимает четвертое место в мире, с ежегодной регистрацией свыше 700 тысяч заболевших. А только за 2018 год, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от рака умерли почти десять миллионов человек. Основная проблема — поздняя диагностика заболевания. Даже при условии того, что медицина в вопросе лечения онкологии добилась огромных успехов, время все-равно остается самой ценной единицей — если заболевание не удалось выявить вовремя, шансов на полное излечение пациента становится намного меньше.

— Примерно в 40% случаях рак желудка у россиян выявляется уже в IV степени. К сожалению, это люди, обреченные… В подавляющем большинстве таких случаев смерть наступает в течение года только из-за того, что заболевание было обнаружено слишком поздно. Поэтому ключ к победе над злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта сегодня находится не в руках хирургов, а тех специалистов, которые занимаются внедрением программ скрининговой диагностики и пропагандой здорового образа жизни. По сути, борьба с раком сегодня — больше социальная, чем медицинская проблема, — заявил на открытии конференции «Современные возможности абдоминальной онкологии» в Многопрофильном медицинском центре «СОГАЗ» в Геленджике д. м. н., заведующий хирургическим отделением абдоминальной онкологии и научным отделением НМИЦ им Н.Н. Петрова Алексей Михайлович Карачун.

После лекции о ранней диагностике онкологических заболеваний и о передовых технологиях резекции желудка, а также о будущем колоректального рака, в которой приняли очное участие более 30 хирургов из медицинских учреждений Краснодарского края, Карачун совместно с хирургами Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» провел уникальную операцию двум пациентам — мужчине и женщине в возрасте чуть более 60 лет. За мастер-классом при помощи видео-конференц-связи наблюдали врачи из Санкт-Петербурга, Колпино и Тобольска.

Онкологическое заболевание у данных пациентов было диагностировано на ранней стадии при помощи эндоскопического обследования. Им были проведены бесплатные операции в рамках выделенных квот по ОМС.

— Образовательный проект, который мы реализуем с 2018 года, является социально ориентированным. Для нас очень важно знакомиться с врачами из регионов, делиться и обмениваться опытом, повышая уровень медицинской помощи в стране в целом. Вопросы ранней диагностики и хирургии рака сегодня имеют глобальное значение. Когда пациенты будут иметь возможность пройти высокотехнологичное обследование не в центральных регионах, а в своем родном крае, когда врачи в каждой точке России будут обладать передовыми знаниями, когда здоровый образ жизни и регулярные медосмотры станут нормой, мы сможем рассчитывать на изменение ситуации в сфере онкологии, — подчеркнул Андрей Владимирович Проценко, заведующий хирургическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ».

Конференция по абдоминальной онкологии прошла в рамках масштабного социально значимого проекта Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», стартовавшего в 2018 году и направленного на создание уникальной профессиональной площадки для врачей.

В рамках проекта ведущие специалисты группы клиник и приглашенные эксперты проводят на базе медцентра «СОГАЗ» в Геленджике показательные операции в рамках выделенных квот ОМС. Это позволяет врачам изучать передовые методики, а жителям Черноморского побережья — получать самую современную медицинскую помощь, не выезжая за пределы родного региона.

Ранее Пятый канал рассказывал о прошедших в 2018 году в рамках проекта конференций по гинекологии, онкологии и бариатрической хирургии.