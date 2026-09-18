«Другой рельеф»: Хабенский раскрыл разницу между театральными школами двух столиц

Хабенский связал различия театральных вузов Москвы и Петербурга с климатом

Народный артист РФ Константин Хабенский сравнил петербургские и московские театральные вузы. Актер, который является выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии цикла вечеров «Моя школа» содружества выпускников Школы-студии МХАТ, что, по его мнению, на особенности учебных заведений могут влиять разные факторы.

«Может быть, эта разница связана с климатическими условиями. Может быть, это связано с тем, что в Питере чуть-чуть по-другому продувается город, он более влажный какими-то местами и так далее», — сказал Хабенский.

Актер отметил, что Москва и Санкт-Петербург отличаются не только климатом, но и ландшафтом. По его словам, на атмосферу города могут влиять архитектурные и природные особенности.

«Москва в этом смысле мне кажется, спасена огромным количеством церквей и огромным количеством холмов. Здесь чуть-чуть другой рельеф», — рассказал народный артист РФ.

Хабенский добавил, что окружающая среда может отражаться и на творческом восприятии людей. По его мнению, творчество существует в разных местах, но может приобретать разные формы под влиянием внешних условий.

«И вот этот вот рельеф, если вы понимаете, это то же самое, что про голод. Творчество везде существует, выплеск этого творчества — они чуть-чуть калибр с климатического ландшафта», — отметил актер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.