Флаг на траулере «Механик Щербаков» подняли в Петербурге

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В Петербурге обсудили развитие рыбной отрасли и обновление отечественного промыслового флота.

Фото, видео: Егоршин Валентин/ТАСС; 5-tv.ru

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В Петербурге сегодня подняли флаг на супертраулере «Механик Щербаков». Он стал шестым в серии, а построили его в рамках правительственной программы. Компании получают право на вылов рыбы или крабов в обмен на обязательство построить судно на российской верфи.

Церемонию приурочили к открытию Международного рыбопромышленного форума, где как раз обсуждали перспективы отрасли.

«За счет программы инвестквот строится современный рыбопромысловый флот. Причем в последние три года мы смогли обеспечить заметную динамику передачи судов от верфей заказчикам. Если помните, в 2203 году мы начинали с 11 объектов, а сейчас уже завершено строительство 58 судов», — сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.

Рыбная продукция из России востребована более чем в ста странах. Ожидается, что по итогам года объем экспорта еще увеличится. Говорили также о пополнении запасов. Так, ситуация за последние годы улучшилась на Байкале — там увеличилась популяция омуля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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