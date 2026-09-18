Минобороны также обнародовало недельную сводку о поражении объектов ВПК Украины.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы ПВО уничтожили 328 украинских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 328 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Беспилотники были уничтожены в воздушном пространстве над регионами страны, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.
Одновременно оборонное ведомство представило полную сводку о ходе специальной военной операции за неделю — по состоянию на 18 сентября 2026 года.
«С 12 по 18 сентября 2026 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.
В результате атак были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности.
Также ударам подверглись логистические и распределительные центры грузов военного назначения, объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Отдельно в сводке упоминаются пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, был выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ.
На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжали сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения формирований противника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны за 17 сентября ликвидировали 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В ведомстве уточнили, что перехват и уничтожение воздушных целей осуществлялись дежурными силами ПВО.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 4 сент
- Десять дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве
- 1 сент
- Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 31 авг
- Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов ВСУ
- 30 авг
- Собянин сообщил о десяти беспилотниках ВСУ, сбитых на подлете к Москве
- 29 авг
- Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву
- 28 авг
- Семь беспилотников уничтожено на подлете к Москве
- 28 авг
- Беспилотник ВСУ попал в супермаркет в Подмосковье
- 23 авг
- Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА, летевших на Москву
- 21 авг
- Киевский режим активизировал попытки теракта в Москве и области с помощью БПЛА
- 19 авг
- Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников, летевших на Москву
Читайте также
78%
Нашли ошибку?