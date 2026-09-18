Силы ПВО уничтожили 328 украинских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 328 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотники были уничтожены в воздушном пространстве над регионами страны, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.

Одновременно оборонное ведомство представило полную сводку о ходе специальной военной операции за неделю — по состоянию на 18 сентября 2026 года.

«С 12 по 18 сентября 2026 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

В результате атак были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности.

Также ударам подверглись логистические и распределительные центры грузов военного назначения, объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Отдельно в сводке упоминаются пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, был выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ.

На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжали сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения формирований противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны за 17 сентября ликвидировали 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В ведомстве уточнили, что перехват и уничтожение воздушных целей осуществлялись дежурными силами ПВО.

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