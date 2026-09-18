Экс-сенатор из Чили назвал выборы в РФ праздником демократии

За голосованием в Кузбассе следят восемь международных наблюдателей из шести стран.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Экс-сенатор из Чили Брэйн назвал выборы в РФ праздником демократии
Бывший член Сената Национального конгресса Чили Алехандро Наварро Брэйн охарактеризовал российские выборы как торжество демократии. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Избиркоме Кемеровской области, куда прибыл с рабочей поездкой.
«Очень хорошее настроение у людей здесь, хорошая атмосфера. <...> Видно, что это гражданские демократические выборы», — сказал международный наблюдатель.
За ходом голосования в Кузбассе наблюдают восемь специалистов из разных государств. Они приехали из Гватемалы, Аргентины, Доминиканской Республики, Словакии, Уругвая и Чили, уточнила пресс-служба правительства региона.
В единый день голосования с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Впервые в них участвуют жители регионов Донбасса и Новороссии.
Одновременно проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 8 регионах — прямые, в трех — путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тысяч мандатов.
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