Экс-сенатор из Чили назвал выборы в РФ праздником демократии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

За голосованием в Кузбассе следят восемь международных наблюдателей из шести стран.

Экс-сенатор Чили назвал выборы в РФ праздником демократии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Экс-сенатор из Чили Брэйн назвал выборы в РФ праздником демократии

Бывший член Сената Национального конгресса Чили Алехандро Наварро Брэйн охарактеризовал российские выборы как торжество демократии. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Избиркоме Кемеровской области, куда прибыл с рабочей поездкой.

«Очень хорошее настроение у людей здесь, хорошая атмосфера. <...> Видно, что это гражданские демократические выборы», — сказал международный наблюдатель.

За ходом голосования в Кузбассе наблюдают восемь специалистов из разных государств. Они приехали из Гватемалы, Аргентины, Доминиканской Республики, Словакии, Уругвая и Чили, уточнила пресс-служба правительства региона.

В единый день голосования с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Впервые в них участвуют жители регионов Донбасса и Новороссии.

Одновременно проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 8 регионах — прямые, в трех — путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тысяч мандатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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