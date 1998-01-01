«Как в море корабли» — адмирал Касатонов о встрече судов России и США в Босфоре

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Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов считает, что не стоит политизировать движение российских и американских кораблей.

Фото: Instagram @history_ussr_russia

Российский адмирал Игорь Касатонов, бывший в начале 1990-х годов заместителем главкома ВМФ РФ и командующим Черноморским флотом считает, что не стоит политизировать сам факт хождения российских и американских кораблей через Босфор. По его словам, Donald Cook и «Адмирал Эссен» разошлись 28 марта в узкой акватории в соответствии с правилами.

— В узкости корабли действуют в соответствии с международными правилами предупреждения столкновения судов. Они превалируют над всеми другими условиями. Другое дело, поприветствовали они друг друга или не поприветствовали… Считаю, не надо этот факт политизировать. Разошлись как в море корабли. Буквально и по правилам, — сказал Касатонов НСН.

Ранее Пятый канал бурно обсуждаемое в интернете видео, на котором запечатлена встреча в Босфоре эсминца ВМС США Donald Cook, который возвращался из черноморского порта Одесса, российского фрегата «Адмирал Эссен», который двигался в том же направлении, и фрегата «Адмирал Макаров», шедшего навстречу из Средиземного моря в Черное. Сообщалось, что экипажи кораблей в это время «дежурили» у боевых орудий.

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