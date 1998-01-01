Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» после трехдневного пребывания в порту украинского города Одесса в пятницу, 1 марта, около восьми утра по московскому времени покинул Черное море через пролив Дарданеллы и вышел в Эгейское море.

За ним, спустя 10 минут, как сообщает Интерфакс со ссылкой на военно-дипломатический источник, проследовал российский фрегат «Адмирал Эссен». В то же время на встречу ему следовал, возвращающийся из Средиземного моря к Черноморским проливам, еще один российский фрегат «Адмирал Макаров».

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Горячо любимый пользователями сети «Дональд Кук» во второй раз за последние два месяца прибыл в акваторию Черного моря 19 февраля 2019 года. 25 февраля он пришвартовался в порту Одессы, где пробыл три дня. Оказалось, что его прибытие было вполне политическим. На его борту спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер сначала принял президента Незалежной Петра Порошенко. А на следующий день на встречу прибыл и Владимир Зеленский, в настоящее время неизменно лидирующий в предвыборном рейтинге.

В сети прибытие «неугомонного мазохиста», как успели прозвать эсминец фоловеры в еще январе было встречено с воодушевлением.

— Стабильность чего они пришли поддержать? Стабильность волнения моря? — предположил один из пользователей.

— Опозорившийся на весь мир эсминец опять пришел смешить кефаль в Черном море, — уверен другой.