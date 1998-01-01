Экипажи «Адмирала Эссена» и «Дональда Кука» во время встречи «дежурили» у орудий

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В сети появилось новое видео встречи российского «Адмирала Эссена» и «знаменитого» американского эсминца, который 1 марта покинул Черное море.

Фото, видео: ТАСС / Павлишак Алексей, youtube.com / aydınlık gazete

Видео «встречи» российского фрегата «Адмирал Эссен» и «прославившегося» эсминца США Donald Cook в Черном море 1 марта появилось в сети.

Примечательно, что это уже второе прибытие американского корабля в акваторию Черного моря в 2019 году. На этот раз на его борту находился сам спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. 28 февраля Donald Cook пришвартовался в порту Одессы, а 1 марта покинул акваторию через пролив Дарданеллы. За это время Волкер встретился с президентом Незалежной Петром Порошенко и кандидатом в президенты страны Владимиром Зеленским.

На кадрах видно, как «Адмирал Эссен» и Donald Cook двигаются друг за другом. При этом, как отмечает газета Aydinlik Gazetesi, опубликовавшая ролик, экипажи двух кораблей «дежурили» у боевых орудий.

Ранее Пятый канал сообщал, что также эсминец США, которого в сети прозвали «неугомонным мазохистом», был замечен в Черном море в середине января. Насмешки пользователей связаны с тем, что в 2014 и 2016 годах с кораблем и его экипажем происходили странные метаморфозы при встрече с русскими истребителями. Один раз у него вышла из строя вся техника, а во второй раз американские военные так испугались, что решили массово уволиться.

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