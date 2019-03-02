Звезда «Папиных дочек» устроила «горячую» фотосессию в купальнике на снегу

Популярная российская актриса Елизавета Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки», любит баловать поклонников откровенными снимками. На странице звезды в Instagram нередко появляются пикантные фото, которые набирают тысячи лайков и сотни комментариев
Однако на этот раз актрисе удалось сразить не только мужскую часть населения, но и женскую. В своем Instagram звезда показала, как надо встречать весну. Она опубликовала снимок в купальнике посреди сугробов. Как выяснилось, 1 марта Арзамасова отправилась отмечать в Ханты-Мансийск.
Своим подписчикам артистка рассказала о своей мартовской закалке.
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А эта фотография мне самой кажется фотошопом 😂 Будто вырезали мою картонную фигуру и поместили в лес. Иней на волосах только усиливает это ощущение. Простите, не в фокусе, резкости не хватает, но позировать долго было немножко прохладно 😂 Зато так рРррЕзко потом греться рванула! #хантымансийск #весна Всем бодрого дня! ❤️☺️
Бесстрашие девушки вызвало восторг у поклонников. В комментариях многие подчеркнули, что ни за что бы не отважились на такой «подвиг». По традиции, пользователи осыпали любимицу комплиментами и захвалили ее фигуру.
Впрочем, полюбоваться фигурой кинодивы фанаты могли на ее предыдущем фото. Ранее Пятый канал сообщал, что Арзамасова сразила поклонников снимком в купальнике.