Звезда «Папиных дочек» устроила «горячую» фотосессию в купальнике на снегу

, 0:31 Видео 331

Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram новое фото, которое вызвало восторг у подписчиков.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Популярная российская актриса Елизавета Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки», любит баловать поклонников откровенными снимками. На странице звезды в Instagram нередко появляются пикантные фото, которые набирают тысячи лайков и сотни комментариев

Однако на этот раз актрисе удалось сразить не только мужскую часть населения, но и женскую. В своем Instagram звезда показала, как надо встречать весну. Она опубликовала снимок в купальнике посреди сугробов. Как выяснилось, 1 марта Арзамасова отправилась отмечать в Ханты-Мансийск.

Своим подписчикам артистка рассказала о своей мартовской закалке.

— Простите, не в фокусе, резкости не хватает, но позировать долго было немножко прохладно. Зато так резко потом греться рванула! Всем бодрого дня! — написала звезда.

Бесстрашие девушки вызвало восторг у поклонников. В комментариях многие подчеркнули, что ни за что бы не отважились на такой «подвиг». По традиции, пользователи осыпали любимицу комплиментами и захвалили ее фигуру.

— Лиза?! Ну, ты даешь! Я бы не рискнула ни за что!

— Амазонка!

— Обалдеть! Как вы на такую фотку решились? Героиня!

— Фигура, как у куколки.

— Ножки — огонь, — отмечали фоловеры.

Впрочем, полюбоваться фигурой кинодивы фанаты могли на ее предыдущем фото. Ранее Пятый канал сообщал, что Арзамасова сразила поклонников снимком в купальнике.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

1:38
Из-за метели в Москве задержаны или отменены более 30 авиарейсов
1:11
В Пулково прокомментировали выкат самолета «Узбекских авиалиний» за пределы ВПП
0:57
Александр Бастрыкин провел день в Санкт-Петербурге
0:42
Вдова Децла пожаловалась на конфликт с родственниками рэпера
0:31
Звезда «Папиных дочек» устроила «горячую» фотосессию в купальнике на снегу
0:13
Видео: Десятки пассажиров Пулково «застряли» в аэропорту из-за метели
23:56
Фото с места ЧП в аэропорту Пулково, где самолет выкатился за пределы ВПП из-за метели
23:40
Зима продолжается: Март пришел в Петербург вместе с сильной метелью — видео
23:30
Самолет «России» улетел в Хельсинки, так как не смог сесть в Пулково из-за метели
23:20
Первое видео с места ДТП в Москве, где BMW протаранил остановку
23:09
Фото: Поклонники убеждены, что Наталья Подольская беременна
23:00
ГИБДД: Машина протаранила остановку в Москве после другого ДТП
22:52
В Пулково рассказали первые подробности инцидента с выкатившимся за пределы ВПП самолетом
22:36
В Москве машина протаранила автобусную остановку
22:25
Самолет из Ташкента выкатился за пределы ВПП в Пулково
22:01
Видео метели в Пулково из кабины пилота сразу после приземления
22:01
Видео: Фанаты «Спартака» устроили драку во время матча против СКА
21:46
В Пулково прокомментировали задержку рейсов из-за метели
21:38
«Абсолютно русский»: Серебряков ответил на упреки в антироссийских высказываниях
21:26
«Как в море корабли» — адмирал Касатонов о встрече судов России и США в Босфоре

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама