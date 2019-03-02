Звезда «Папиных дочек» устроила «горячую» фотосессию в купальнике на снегу

Популярная российская актриса Елизавета Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки», любит баловать поклонников откровенными снимками. На странице звезды в Instagram нередко появляются пикантные фото, которые набирают тысячи лайков и сотни комментариев

Однако на этот раз актрисе удалось сразить не только мужскую часть населения, но и женскую. В своем Instagram звезда показала, как надо встречать весну. Она опубликовала снимок в купальнике посреди сугробов. Как выяснилось, 1 марта Арзамасова отправилась отмечать в Ханты-Мансийск.

Своим подписчикам артистка рассказала о своей мартовской закалке.

— Простите, не в фокусе, резкости не хватает, но позировать долго было немножко прохладно. Зато так резко потом греться рванула! Всем бодрого дня! — написала звезда.

Бесстрашие девушки вызвало восторг у поклонников. В комментариях многие подчеркнули, что ни за что бы не отважились на такой «подвиг». По традиции, пользователи осыпали любимицу комплиментами и захвалили ее фигуру.

— Лиза?! Ну, ты даешь! Я бы не рискнула ни за что!

— Амазонка!

— Обалдеть! Как вы на такую фотку решились? Героиня!

— Фигура, как у куколки.

— Ножки — огонь, — отмечали фоловеры.

Впрочем, полюбоваться фигурой кинодивы фанаты могли на ее предыдущем фото. Ранее Пятый канал сообщал, что Арзамасова сразила поклонников снимком в купальнике.