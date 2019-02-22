Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», поразила своих поклонников фотографией в купальнике, которую актриса выложила в Instagram. В предыдущем посте Арзамасова рассказала историю о своих взаимоотношениях со здоровым образом жизни и поедании запеченных бараньих ребер. Как написала сама Лиза, фото в купальнике — «в компенсацию».

Фолловеры актрисы смогли лично убедиться, что бараньи ребрышки никоим образом не навредили Лизиной фигуре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 21 Фев 2019 в 5:33 PST

После того, как страхи улеглись, рекой потекли эмоции и комплименты. Самые «внимательные» поклонники юной звезды даже усмотрели сходство Лизы Арзамасовой с голливудской кинодивой.

— Чем-то на Джейми ли Кертис похожа.

— Замуж пора Вам.

— Компенсации такой будет рад хоть Царь Морской! Словно богиня прекрасна легко потерять тут покой, — вдохновились на стихи подписчики Лизы.

Ранее Пятый канал рассказывал об эпатажном образе Арзамасовой, которую подписчики сравнили с Агузаровой.