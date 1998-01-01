Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидент, который произошел в петербургском аэропорту. Самолет Boeing-767 «Узбекских авиалиний» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после посадки. На борту авиалайнера находился 251 человек, в том числе десть членов экипажа. Никто не пострадал.

По информации Пятого канала, самолет рейса HY632 из Ташкента не справился со скольжением и выкатился. Повреждений авиалайнера нет. Сообщается, что полоса является сложной из-за снежных заносов.

В Пулково рассказали первые подробности инцидента с выкатившимся за пределы ВПП самолетом 1/4 СЗСУТ СК России 2/4 СЗСУТ СК России 3/4 СЗСУТ СК России 4/4 СЗСУТ СК России

В интервью Пятому каналу директор Центра оперативного управления ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Андрей Дробович рассказал, что ситуация не критичная, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

В субботу, 2 марта, на Петербург обрушился снегопад, который сопровождается сильным ветром. Из-за этого было нарушено расписание посадки ряда авиарейсов. Известно, что взлетно-посадочная полоса покрыта мокрым снегом высотой 20 миллиметров. Но сцепление с полосой нормальное.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пять самолетов не могли сесть в Пулково из-за метели.