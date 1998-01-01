Первое видео с места ДТП в Москве, где BMW протаранил остановку

, 23:20 Видео 157

Очевидцы засняли автомобиль, въехавший в остановку общественного транспорта.

Фото, видео: ВКонтакте @msk_today

Появилось видео с места ДТП в Троицком районе Москвы. Запись, сделанная очевидцами происшествия, появилась в социальных сетях.

На опубликованных кадрах хорошо видно, что автомобиль буквально снес левую стенку остановочного комплекса. Сама конструкция завалилась на один бок, автомобиль капотом заехал под строение. Чуть дальше на проезжей части стоит еще один автомобиль, передняя часть корпуса которого полностью разбита.

Также видео подтверждает, что на месте происшествия работают экстренные службы — рядом с местом ДТП стоят машины «скорой помощи», ДПС и пожарных. Есть вероятность, что кто-то из пострадавших был тяжело ранен — вместе с другими прибыла реанимационная бригада.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что вечером 2 марта в Троицком районе столицы произошло серьезное ДТП: авто марки BMW протаранило автобусную остановку. Известно, что на тротуар транспортное средство вылетело в результате другой аварии.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

0:13
Видео: Десятки пассажиры Пулково «застряли» в аэропорту из-за метели
23:56
Фото с места ЧП в аэропорту Пулково, где самолет выкатился за пределы ВПП из-за метели
23:40
Зима продолжается: Март пришел в Петербург вместе с сильной метелью — видео
23:30
Самолет «России» улетел в Хельсинки, так как не смог сесть в Пулково из-за метели
23:20
Первое видео с места ДТП в Москве, где BMW протаранил остановку
23:09
Фото: Поклонники убеждены, что Наталья Подольская беременна
23:00
ГИБДД: Машина протаранила остановку в Москве после другого ДТП
22:52
В Пулково рассказали первые подробности инцидента с выкатившимся за пределы ВПП самолетом
22:36
В Москве машина протаранила автобусную остановку
22:25
Самолет из Ташкента выкатился за пределы ВПП в Пулково
22:01
Видео: Фанаты «Спартака» устроили драку во время матча против СКА
22:01
Видео метели в Пулково из кабины пилота сразу после приземления
21:46
В Пулково прокомментировали задержку рейсов из-за метели
21:38
«Абсолютно русский»: Серебряков ответил на упреки в антироссийских высказываниях
21:26
«Как в море корабли» — адмирал Касатонов о встрече судов России и США в Босфоре
21:12
В Греции задержан россиянин по запросу Украины
21:02
Забавное видео: Озорные вороны катятся кубарем с горки во время снегопада
20:49
Климкина пригласили в Крым на годовщину воссоединения полуострова с Россией
20:41
Звезда «Ворониных» провалилась в люк перед спектаклем
20:35
Пять самолетов не могут сесть в «Пулково» из-за метели

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама