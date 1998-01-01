Первое видео с места ДТП в Москве, где BMW протаранил остановку

Появилось видео с места ДТП в Троицком районе Москвы. Запись, сделанная очевидцами происшествия, появилась в социальных сетях.

На опубликованных кадрах хорошо видно, что автомобиль буквально снес левую стенку остановочного комплекса. Сама конструкция завалилась на один бок, автомобиль капотом заехал под строение. Чуть дальше на проезжей части стоит еще один автомобиль, передняя часть корпуса которого полностью разбита.

Также видео подтверждает, что на месте происшествия работают экстренные службы — рядом с местом ДТП стоят машины «скорой помощи», ДПС и пожарных. Есть вероятность, что кто-то из пострадавших был тяжело ранен — вместе с другими прибыла реанимационная бригада.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что вечером 2 марта в Троицком районе столицы произошло серьезное ДТП: авто марки BMW протаранило автобусную остановку. Известно, что на тротуар транспортное средство вылетело в результате другой аварии.