ГИБДД: Машина протаранила остановку в Москве после другого ДТП

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Водитель BMW въехал в остановочный комплекс в результате заноса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что таран автобусной остановки в Троицком районе Москвы стал последствием другого ДТП. Полицейские пояснили — выезд BMW с проезжей части произошел после столкновения с другим транспортным средством.

По версии очевидцев, авто попало в лобовое столкновение с машиной марки Nissan, что привело к заносу и вылету на тротуар. Также стало известно, что количество пострадавших меньше предполагавшегося.

— После столкновения двух транспортных средств легковой автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на улице Люблинской. Пострадали два человека, — цитирует РИА Новости представителя ГИБДД.

Ранее Пятый канал сообщал о ДТП в Троицком районе Москвы. Автомобиль въехал в автобусную остановку в субботу, 2 марта.

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