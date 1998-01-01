ГИБДД: Машина протаранила остановку в Москве после другого ДТП

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что таран автобусной остановки в Троицком районе Москвы стал последствием другого ДТП. Полицейские пояснили — выезд BMW с проезжей части произошел после столкновения с другим транспортным средством.

По версии очевидцев, авто попало в лобовое столкновение с машиной марки Nissan, что привело к заносу и вылету на тротуар. Также стало известно, что количество пострадавших меньше предполагавшегося.

— После столкновения двух транспортных средств легковой автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на улице Люблинской. Пострадали два человека, — цитирует РИА Новости представителя ГИБДД.

Ранее Пятый канал сообщал о ДТП в Троицком районе Москвы. Автомобиль въехал в автобусную остановку в субботу, 2 марта.