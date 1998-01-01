Совершенно невероятная история произошла во вторник, 26 февраля, в Барнауле. Там местная жительница добилась сноса спортивно-детской площадки только потому, что ее раздражал шум детей. Причем все по закону — есть даже решение суда. Соседи в шоке, а мамы теперь просят своих детей играть на других площадках потише: не дай бог громкий смех или стук мяча вызовет у особо восприимчивых жильцов приступы головной боли. Тогда еще одну площадку снесут, а значит, и играть станет негде. И вот тогда наступит та самая желанная тишина. Только ее можно назвать зловещей. Что происходит с обществом? Сейчас людям мешают дети, играющие под окнами, а завтра что? Из дома их запретят выпускать, в гетто отправят? Самое страшное, что барнаульский снос — это всего лишь один из примеров. Елена Норкунайте собрала шокирующие истории о том, как взрослые затравили детей.

Шум работающей болгарки или дрели будто пронзает мозг, вызывая нервный тик. Этот звук невыносим для восприятия, но неизбежен, когда идет ремонт или демонтаж.

Игровая зона во дворе-коробке — это, как выяснилось — нарушение, законного места всем не хватает: например, для парковки иномарок. Пожилая соседка Ольги Дунаевой выкатила судебный иск.

— В документах дела прям есть описание того, что, оказывается, люди играют командами, и слышны удары мяча и крики, — и ее это раздражает, — рассказала женщина о своей соседке.

25 человек подписали шумную петицию. Инициатор сделала фото материала о возмутительных спортивных играх. В управляющей компании пришли в ужас от такого эгоизма.

— Нарушают ее покой и тишину. Детей же мы не сможем как-то убрать, — объяснила директор управляющей компании Галина Ломакина.

— Дети, вообще-то, ценность их жизни — это не подвергается сомнению никоим образом. А здесь, прежде всего, принцип ненависти к детям строят, как некую парадигму эгоизма такого: только мы, а все остальные — это лишние люди или навоз, — поделился директор социологического института РАН Владимир Козловский.

— Это же тоже определенные формы агрессии. Пожилые люди — они уже не могут оказать физическую агрессию: кого-то ударить — они чаще всего начинают выбирать, так называемые в психологии, реакции протеста. Назло всем: все пойдут направо, я пойду налево, — пояснила президент ассоциации психологов Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры специальной психологии и психиатрии университета ИМ. П. Ф. Лесгафта Екатерина Брянцева.

Судебная экспертиза показала: застройщик намудрил с проектом. Шум болгарки громко возвестил о правосудии. Вышло, вроде бы, по закону, но как-то не по-людски.

— Мы точно так же слышим все эти визги-писки детей, но они нас не раздражают, — рассказала жительница дома Анна Медведева.

— Есть же какой-то здравый смысл, не нужно из пушки по воробьям. Но демонтировать — это абсурд же, — поделилась другая жительница Ольга Дунаева.

На ночь, ее, кстати, закрывали.

Крики, смех или плач на игровой площадке в Барнауле вызвали всего лишь раздражение. В масштабах лестничной клетки реакция на детский шум приобрела более агрессивные формы. На почтовом ящике предупреждающая надпись, на одной из дверей оберег от сглаза — не помогло. Сосед Светланы Журавлевой выместил свою злость на ее сыне. Кристиану — год и три месяца, для своего возраста мальчик необыкновенно активен и разговорчив. Отдельные слова еще не выходят, но мать прекрасно понимает родной детский лепет.

Сцена насилия в детском исполнении выглядит мило, но это обманчивое впечатление.

— Мужчина кричал: откройте дверь, я убью его — подразумевая ребенка, потому что он мне мешает спать. Якобы очень громко топал — он к этому времени уже начал ходить, — отметила мать малыша Светлана Журавлева.

Отец Кристиана — кубинец — в шоке от поведения соседа.

— Он хотел убить ребенка. Это не логика — это криминал, «murder» на английском. Откуда такая агрессия — это мой самый главный вопрос. Сегодня это была моя семья, завтра это может быть другая семья или другой мальчик, — поделился отец ребенка Йоандрис Кальседо.

Эксперты согласны с эмоциональным утверждением отца.

— Волны насилия и агрессии — они присутствуют. Это фрустрированные люди — есть такой термин в психологии — свою фрустрацию они выливают или через агрессию, или через ругань, или через такого рода физические действия, вандализм какого-то рода, — подчеркнул директор социологического института РАН Владимир Козловский.

Только кубинская бабушка и внук были дома в момент нападения. По громкой связи мобильного телефона Светлана Журавлева слышала угрозы и звуки борьбы.

— Когда я приехала домой, то зашла в квартиру и увидела, как этот человек схватил ребенка и бросил его на пол. Бабушка успела его подхватить, но ребенок ударился головой и животом, — рассказала обеспокоенная мать.

История интернациональной семьи сотрудников полиции почему-то не впечатлила. Взлом, нападение и, тем более, мотивация, кажется, вообще никого не удивили.

— Полиция приехала спустя 45 минут. Моя жена звонила много раз, а полиции вообще пофиг. Простите меня, я говорю, как есть. Через 24 часа отпустили его: он был пьяный, ничего страшного, — возмутился отец ребенка Йоандрис Кальседо.

Светлана с сыном временно уехали в Прагу. Она вообще считает, что неадекватный сосед одним махом нанес ребенку и психологическую, и физическую травмы. .

Кто-то скажет: дуют на молоко. Подумаешь — рукоприкладство или пинок в живот.

— Пнула в живот! — рассказывает малыш

Надежда Федорова попала прямо в катетер, который поставили мальчику после двух операций по пересадке костного мозга.

— В меня стрельнули — оттуда! - поделился другой ребенок.

Преступник стрелял из пневматики по детям, играющим во дворе, как по движущимся мишеням. Зимой — та же история и опять Петербург. Только стрельбище не двор, а территория детского сада. Заключение психолога: у таких поступков — нет оправдания, но есть логика.

— Если я буду терпеть, мне будет еще хуже, я должен убрать вот этот раздражающий стрессовый фактор. Мы все находимся в такой достаточно высокой стрессовой ситуации, — объяснила Екатерина Брянцева, президент ассоциации психологов Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры специальной психологии и психиатрии университета ИМ. П. Ф. Лесгафта.

Родители бьются об лед, пытаясь найти управу на озверевших соседей. Они остались одни в этой битве с массовой ненавистью и тотальным равнодушием. Решение подсказывают сами дети со присущей им непосредственностью и интуицией, но, к сожалению, неправильное.

— Постараюсь смеяться тише, чтоб никому не мешать.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Рязани на ребенка с крыши свалилась ледяная глыба.