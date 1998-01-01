В Пулково прокомментировали выкат самолета «Узбекских авиалиний» за пределы ВПП

, 1:11 Эксклюзивное интервью 79

Как отметили представители петербургского аэропорта, критических повреждений у судна пока не обнаружено — скорее всего, борт отправят в запланированный рейс.

Фото, видео: t.me/AviaSpotter, Пятый канал

Представители аэропорта Пулково прокомментировали инцидент с выкатом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в субботу, 2 марта. Как сообщил руководитель оперативного штаба и директор Центра оперативного управления аэропорта Андрей Дробович, в настоящее время сотрудники проводят проверочные мероприятия.

По сообщению Дробовича, на борту самолета находились более 240 человек. Судно выехало передним шасси за ВПП более чем на 10 метров, однако в аэропорту такое расстояние критическим не считают — взлетно-посадочная полоса Пулково выполнена из покрытия, предотвращающего застревание в грунте.

Также представитель аэропорта отметил, что сам самолет не пострадал — сейчас специалисты осматривают его перед рейсом в обратную сторону. Пассажирам, которые должны были отправиться в Ташкент этим бортом, уже объявлено о задержке рейса. Всем желающим предприятие предоставит номера в гостинице, где можно будет дождаться вылета.

— Просто после любого события подобного рода проводятся технические мероприятия, которые подтверждают его готовность к обратному полету, — пояснил мужчина.

По его словам, окончательный вердикт специалисты смогут вынести через несколько часов — ранним утром 3 марта.

Приоритетная версия у сотрудников Пулково одна — причиной происшествия стала непогода. Как ранее сообщал Пятый канал, в Петербурге сейчас бушует мощная метель, из-за которой многие рейсы были задержаны.

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