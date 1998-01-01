Видео: Заклеванного воронами нерпенка спасают от голодной смерти в Архангельске

Трогательная и немного печальная история произошла в Архангельске в среду, 27 февраля. Зооактивистам пришлось спасать от мучительной смерти и голода нерпенка. К счастью, история уже приближается к счастливому концу — малыш идет на поправку.

Истощенное животноена побережье нашли жители Архангельска — нерпа ослабела настолько, что не могла спастись от клевавших ее ворон. Неравнодушные горожане обратились в муниципальную службу спасения, но там спешить на помощь не стали — мол, естественный отбор, спасать незачем.

Тогда архангелогородцы вызволили ластоногого сами и обратились в Фонд помощи дикой фауне. Активисты приютили нерпенка у себя и принялись бороться за его жизнь.

— Каждые четыре часа приходится вливать раствор «Регидрона», перерыв на ночь делать нельзя, поэтому я сегодня в приюте с ночевкой. Сам он ничего не ест, и первое время будем кормить перемолотой в кашу рыбой, — писали сотрудники фонда в социальных сетях в первый день.

Спустя несколько дней состояние животного заметно улучшилось. Волонтеры фонда опубликовали видео, на котором животное с большим аппетитом трапезничает принесенной ему рыбой.

Однако проведать спасенное животное жителям Архангельска не разрешают: даже краткосрочные посещения могут стать для ослабшей нерпы смертельным стрессом. Сотрудники и волонтеры организации тоже стараются беспокоить своего подопечного как можно реже — примерно раз в четыре часа. В комплекс необходимых процедур сейчас входят прием лекарств и измерение температуры, а также поддержание необходимого уровня тепла в помещении.

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