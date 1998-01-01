Самолет столкнулся с собакой при взлете в аэропорту Приморского края

Самолет столкнулся с собакой при взлете в аэропорту Кневичи во Владивостоке вечером, 2 марта.

Как стало известно Пятому каналу, после произошедшего капитан воздушного судна принял решение о продолжении полета. Собака в результате столкновения с лайнером погибла.

Самолет выполнял рейс Владивосток — Краби (Таиланд). Пассажиров обслуживала авиакомпания Royal Flight.

Ранее Пятый канал сообщал, как 2 марта судно «Узбекских авиалиний» выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково. По данному факту начата проверка.