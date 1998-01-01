Видео: для толстых моряков на британских подлодках расширят люки

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Эпидемия ожирения в Великобритании затронула и вооруженные силы.

Фото: ТАСС / Jane Barlow

Строители британских подводок расширят люки для толстых моряков. Об этом сообщает еженедельник «Военно-промышленный курьер».

Отмечается, что серьезная эпидемия ожирения в Великобритании добралась и до вооруженных сил. Сейчас в сухопутных войсках королевства служат 8662 военных с избыточным весом. 4666 из них — в Королевском флоте, 4247 — в ВВС.

— Это самые высокие показатели за всю историю наблюдений, — говорится в сообщении.

Озадачившись этой проблемой, парламент страны выступил с предложениями увеличить размер пилотских кресел в самолетах, а также расширить люки в подводных лодках.

Ранее Пятый канал сообщал, что мэр Лондона собирается запретить рекламу фастфуда в общественном транспорте.

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