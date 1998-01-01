Регистратор одного из автомобилей, который двигался по московской кольцевой автодороге утром в воскресенье, 3 марта, запечатлел одно из ряда ДТП, которые произошли на объездной в тот же день. Всего в серии аварий на МКАД пострадали около 40 машин. Двум людям потребовалась помощь медиков.
Видео одного из ДТП, которое привело к столкновению около 40 автомобилей на МКАД
Сегодня, 16:44 Происшествия Видео 86
Последствия серии аварий на объездной столицы устраняли почти до обеда. Сейчас движение открыто по всем полосам.
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, Youtube @Дмитрий Чепурнов
Читайте такжеПятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 17:38
- Звезда фильма «День рождения Буржуя» и «Роксолана» умер на Украине
- 17:32
- Трогательное видео: Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о самом главном в жизни
- 17:18
- Видео: Первый Crew Dragon успешно пристыковался к МКС
- 17:02
- Путин на Универсиаде вручил медали победителям лыжной гонки среди мужчин
- 16:53
- «Фабрика порочных грез»: Виктор Мараховский о кинопремии «Оскар» и «Евровидении»
- 16:44
- Видео одного из ДТП, которое привело к столкновению около 40 автомобилей на МКАД
- 16:41
- Путин: Чем сложнее международная обстановка, тем больше спорта будет в России
- 16:38
- Мужчина ранил ножом трех человек, включая ребенка, в Хельсинки
- 16:33
- «Закись мозга»: Почему шарики с «веселящим газом» опасны
- 16:19
- Британские депутаты разглядели в после России Яковенко «хитрого оперативника»
- 15:59
- Кому улыбнется удача на грядущей неделе: Астрологический прогноз для всех знаков
- 15:44
- Ситуация в аэропорту «Пулково» после снегопада нормализовалась
- 15:32
- Видео: для толстых моряков на британских подлодках расширят люки
- 15:20
- Немецкие политики испугались слов Новака о транзите газа через Украину
- 15:15
- Причиной смертельного пожара на востоке Петербурга мог стать мобильный телефон
- 15:11
- Душа в теле предателя: Пользователи сети жестко ответили на слова Серебрякова
- 14:56
- Советскую стелу монумента боевой славы два дня сносили во Львове — видео
- 14:44
- Эдита Пьеха опровергла слухи об инвалидном кресле
- 14:32
- «Господа, Вы, звери!» — Как соседи борются с детьми за восстановление тишины
- 14:12
- На коленях вползла: Цискаридзе о том, как Лолита уговаривала дать ей урок балета
Новости СМИ2
Новости Лентаинформ
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?
Новости канала
«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»
Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».
Цифры дня
Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!
В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».
Пресса о компании
Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»
Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».