Видео одного из ДТП, которое привело к столкновению около 40 автомобилей на МКАД

Регистратор одного из автомобилей, который двигался по московской кольцевой автодороге утром в воскресенье, 3 марта, запечатлел одно из ряда ДТП, которые произошли на объездной в тот же день. Всего в серии аварий на МКАД пострадали около 40 машин. Двум людям потребовалась помощь медиков.