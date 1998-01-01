В статье испанской газеты ABC говорится, что знаменитый снимок «Знамя победы над Рейхстагом» — постановочное фото. Якобы этот исторический кадр был сделан 2 мая, когда битва за Берлин уже завершилась. По мнению автора, Сталин завидовал популярности изображения с американским флагом на горе Иводзима, и требовал сделать нечто подобное.

Журналист Мануэль Вильяторо, перу которого принадлежит эта статья, также считает, что Красной Армии в Берлине в апреле 1945 года противостояли якобы обманутые юнцы из «Гитлерюгенд», а также тысячи стариков. Эти люди были вооружены и обучены остатками выживших подразделений.

Журналист также сообщает читателю, что, так называемых «бедных детей», заманивали в «Гитлерюгенд» ложными обещаниями славы и имперского будущего Германии под руководством Гитлера. Вместе с тысячами пожилых людей они якобы защищали город от советских войск, которых Сталин всегда посылал на смерть ради своих целей, добавляет он.

Ранее Пятый канал рассказывал, как испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию».