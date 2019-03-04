Названы регионы с самыми ответственными плательщиками по кредитам

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На основе информации о доле просроченных займов составлен список самых ответственных субъектов РФ.

Фото, видео: ТАСС / Андрей Махонин, Пятый канал

Севастополь стал регионом с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам — об этом свидетельствует исследование РИА Новости. В агентстве посчитали, в каких регионах берут больше всего займов и в каких с ними расплачиваются без просрочек. На основе этих данных был составлен рейтинг из самых «ответственных» субъектов РФ.

Список дисциплинированных регионов возглавляет Севастополь — всего 1% от кредитов, взятых жителями города, выплачивается с просрочкой. На втором месте — Ненецкий АО с 1,71%, на третьем — Чукотка с 2,29%. В пятерке субъектов с ответственными плательщиками оказалась республика Крым и ЯНАО.

Регионом с худшим показателем просрочки по кредитам стала Ингушетия — там с опозданием выплачивается 15,89% займов. На предпоследнем месте — Карачаево-Черкесская республика, на строчку выше — Бурятия.

Ранее Пятый канал сообщал, что закредитованность россиян ограничат уже в этом году: банки не смогут выдавать займы, если на их возврат люди будут направлять более половины своих доходов.

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