Сергей Лазарев поставил синяк экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Instagram множеством видео из Дюссельдорфа, где накануне проходил музыкальный конкурс «Песня года». Вместе со своими бывшим возлюбленным поп-исполнителем Сергеем Лазаревым она стала ведущей мероприятия, поэтому в кадре нередко появлялся и музыкант. Смешные моменты, курьезы, нелепые ситуации — все было в Stories всенародной любимицы.

Однако один из видеороликов озадачил поклонников звезды. После окончания мероприятия теледива показала фанатам, что на ее подбородке теперь «красуется» синяк. Виновник травмы — ее соведущий Сергей Лазарев. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

— Передаю привет Сергею Вячеславовичу! Вот это было лишнее! — отметила Кудрявцева, дав понять подписчикам, что не сердится на своего коллегу.

instagram @leratv

Впрочем, при каких обстоятельствах был получен ушиб, неизвестно. Звезда решила оставить в тайне все подробности произошедшего.

Ранее Пятый канал сообщал, что Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном.