Мансур Чалар, игрок команды «Амедспор», выступающей в третьем по силе футбольном дивизионе Турции, на матче против «Сакарьяспора» решил усилиться и якобы пронес на поле замаскированное лезвие. На видео, которое разлетелось в Twitter, заметно как Чалар атакует соперников характерными режущими ударами сразу после предматчевого приветствия.
Руководство «Амедспора» отрицает любые обвинения в сторону Чалара и называет информацию, гуляющую в сети, клеветой. Не убеждает клубных функционеров даже фото с порезами на телах футболистов «Сакарьяспора».
Mansur Çalar futboldan değil ülkeden men edilsin.#amedsporKAPATILSIN pic.twitter.com/u78VF0zM3S— Alperen K. (@AlperenKalyonc5) 4 марта 2019 г.
Ранее Пятый канал рассказывал о жесткой драке сербских футболистов.