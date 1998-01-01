Мансур Чалар, игрок команды «Амедспор», выступающей в третьем по силе футбольном дивизионе Турции, на матче против «Сакарьяспора» решил усилиться и якобы пронес на поле замаскированное лезвие. На видео, которое разлетелось в Twitter, заметно как Чалар атакует соперников характерными режущими ударами сразу после предматчевого приветствия.

Руководство «Амедспора» отрицает любые обвинения в сторону Чалара и называет информацию, гуляющую в сети, клеветой. Не убеждает клубных функционеров даже фото с порезами на телах футболистов «Сакарьяспора».

Ранее Пятый канал рассказывал о жесткой драке сербских футболистов.