Звезда 80-х Малежик пережил инсульт, но не опустил руки. Теперь играет для других пациентов

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Вячеслав Малежик признался «Светской хронике», что был разбит эмоционально, когда потерял возможность играть на гитаре. Но благодаря жене взялся за тренировки и начал выздоравливать.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский, Пятый канал

Вячеслава Малежика миллионы поклонников обожают еще с 80-х. Его любят за искренние и добрые песни, в числе которых золотые хиты «Провинциалка» и «200 лет». А композиция «Еще раз» занимала первые строчки всех хит-парадов страны.

Вячеслав МалежикВячеслав Малежик. Кадр из программы «Светская хроника»

А это первый концерт Вячеслава Малежика после инсульта. Зрители — пациенты больницы, с которыми лежит известный артист. Свои хиты 71-летний музыкант исполняет сидя — стоять пока тяжело.

 Пытаюсь победить тот недуг, который у меня, в общем-то, случился со мной полтора года назад, — рассказывает Малежик в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

После инсульта артист не мог ходить и даже разговаривать. Похудел на 17 килограммов. Благодаря ежедневным упражнениям и интенсивному лечению, сейчас чувствует себя лучше, но передвигается все еще с трудом.

— Пытаюсь научиться ходить, занимаюсь физкультурой и физическими упражнениями, которые тренируют те мышцы, которые обуславливают мою хромоту правой ноги.

Причиной инсульта Малежик считает нервное напряжение при подготовке к своему 70-летнему юбилею. Большой концерт в Кремле, бесконечные интервью и съемки забрали много сил. Но беда пришла позже. Артисту стало плохо во время отпуска в Черногории.

— Вечером почувствовал какие-то признаки. Не придавал особого значения. У меня было ощущение, что отсидел ногу. Отлежал руку. Хотя мы были в ресторане. Я так сказал об этом жене, но мы на это не обратили внимание.

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Малежик считает, что в Черногории ему не повезло с врачами. Они сделали МРТ, но, как говорит артист, неправильно расшифровали. Сыновья и друзья прилетели тут же. И отправили музыканта в Россию спецбортом под капельницей.

— Где-то через десять дней мне жена привезла гитару. Я привычно схватил левой рукой аккорд, а правой не попал по струнам. У меня такая тоска, конечно, была в этот момент. От того, что я лишен профессии.

В самые сложные моменты сил придавала жена Татьяна — она всегда находится рядом с артистом. И то, что Малежик выздоравливает, причем довольно быстрыми темпами — именно ее заслуга.

— Она была и любимой женщиной, и врачом, и подругой, и моим психологом, которому я выплакивался и который указывал мне, куда идти. Она была моим поводырем. Наверно, она была моим лекарством.

Даже на больничном Вячеслав Малежик продолжает писать песни, не расстается с гитарой и подшучивает над недугом.

— С другой стороны, я такой загадочный, с хромотой лорд Байрон, черт возьми. И если я возьму трость, то буду просто чертовски хорош.

Музыкант поставил цель восстановиться полностью. А пока мотивирует друзей по несчастью своим примером.

Ранее Пятый канал рассказывал, что внучка солиста экзотик поп-дуэта «Кар-Мэн» прозябает в нищете.

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