Экстрасенс предрекла Марату Башарову «несчастное одиночество в болоте»

Ласковое море и теплый песок — Елизавета Башарова на отдыхе с сыном Марселем каждый день публикует счастливые фото из Таиланда. Марат в Москве, ждет возвращения родных. Судя по соцсетям, в семейной жизни — идиллия. И тут же на фоне розовых закатов Елизавета Башарова внезапно объявляет о разводе, но не в приватном разговоре, а публично — на своем аккаунте в соцсети.

— Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо.

Реакция Марата Башарова не заставила себя долго ждать. Он эмоционально продолжил диалог с женой. И тоже на глазах у миллионов.

— Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не скажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова! Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном. Месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу. И денежки им отсылаю.

Похоже, новость действительно стала для Башарова шоком. Но вскоре актер удалил все записи из соцсети и снова вошел в роль счастливого семьянина. На вопросы о разводе отвечает, что это лишь сплетни, а его страницу в соцсети взломали хакеры.

Тем времени адвокат Елизаветы Башаровой уже идет в суд на первое заседание по бракоразводному процессу. Марат продолжает делать вид, будто ничего не случилось. На процесс ни он, ни его представитель не явился. Он продолжает все отрицать и как будто сам отказывается верить в происходящее.

О причинах развода Елизавета Башарова пока не говорит. В публикациях в соцсетях она лишь сообщает о неком недуге супруга, из-за которого разрушился их брак.

— Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры.

Учитывая прежние события, нетрудно догадаться — Елизавета наверняка имеет в виду пристрастие Марата Башарова к выпивке и его агрессивное поведение. Два месяца назад Башаров в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил жену на глазах у ребенка — об этом сообщил брат Елизаветы Федор.

Что происходит с Маратом Башаровым? Почему уже третий его брак заканчивается скандалом? Свою бывшую супругу Екатерину Архарову Башаров избил до состояния комы, после чего женщина подала на развод. Учитывая негативный семейный опыт Башарова, крах его новой семьи был лишь вопросом времени. В этом уверены коллеги по шоу об экстрасенсах, которое уже много лет ведет артист.

— Но и даже те, кто нейтрально относился к нему, говорили, что это отношения, которые максимум два года протянутся и все. Причем не только закончатся, но закончатся печально и с большим разрывом, — поясняет экстрасенс Иоланта Воронова в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Также Иоланта не исключает, что беду на Марата могли накликать колдуны и маги, с которыми Марат постоянно ссорился во время съемок.

— Очень многие колдуны, ведьмы, да даже феи добрые на него точат зуб. Сидят и тыкают иголочкой, делают на него порчи. И здоровье чахнет, и судьбинушка его чахнет. Понимаете. Здесь не просто избивает жену, но бежит за ней в лифт в присутствии своего ребенка. То есть это о чем говорит, это порча.

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И самое страшное, в будущем, говорит маг, Марата Башарова не ждет ничего хорошего.

— Я ему предрекаю, уж прости меня Марат, предрекаю ему одиночество. Несчастное одиночество в болоте, без работы и в забвении.

А вот Елизавете экстрасенс предрекает совсем другую, счастливую судьбу.

— Да, у нее действительно будут отношения. Они начнутся с дружбы, взаимопонимания, и только потом она поймет, что этого человека любит.

Решатся ли все-таки супруги поговорить с глазу на глаз, пока не ясно. Елизавета продолжает наслаждаться отдыхом в жаркой стране с сыном и, как может, старается абстрагироваться от всего, что сейчас происходит дома. А тут, кажется, начинается настоящий ажиотаж. На повестке дня уже встают вопросы не только о разделе имущества.

Самое главное — удастся ли Марату Башарову избежать уголовной ответственности? Брат Елизаветы намерен наказать обидчика. И если Елизавета все-таки решится раскрыть все подробности семейной жизни и заявит в полицию об избиении, Марату Башарову может грозить реальный тюремный срок.

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