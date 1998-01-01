Видео: Пенсионерку, замерзшую насмерть, односельчане не пускали погреться

28 февраля в селе Оболенское Калужской области пропала Мария Петровская — спустя сутки на ее поиски вышли волонтеры организации «Лиза Алерт», а 2 марта замерзшую насмерть женщину обнаружили в СНТ «Химик». О случившемся сообщили «Аргументы и факты».

Как выяснилось позже, потерявшаяся пожилая женщина стучалась в дома своих односельчан, однако ей никто не открыл. Опрошенные жители Оболенского рассказали волонтерам, что видели Петровскую и слышали, как она стучит в дома. Некоторые побоялись открыть дверь, другие подходили слишком поздно. Также волонтеры предоставили видео с придорожной камеры, на котором видно, как легко одетая Петровская идет вдоль шоссе.

Волонтер «Лиза Алерт» рассказала о страшной картине, которую они обнаружили на месте смерти пожилой женщины.

— Бабулечка наша забрела в дачи, в надежде хоть здесь найти людей и обогрев, она выбилась из сил и, видимо, окончательно замерзла, только на одной ноге была обувь, — рассказывает Юля Мири, участвовавшая в поисках.

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