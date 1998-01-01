Эксперты огласили результаты анализа крови рэпера Децла

Обнародованы официальные результаты судебно-медицинской экспертизы Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. В крови музыканта следов наркотиков не обнаружено. В напитках и еде, которые нашли в его гримерке, запрещенных препаратов также не было.

Сомнения у специалистов теперь вызывает только стакан с яблочным соком, в нем был небольшой белый осадок. Возможно, это обезболивающее, которое артист выпил после выступления. Содержимое отправят на дополнительную экспертизу в несколько российских лабораторий.

Ранее мать Кирилла Толмацкого, ссылаясь на результаты судмедэкспертизы заявила, что следов наркотиков в его организме не обнаружено и причиной смерти музыканта стали перенагрузки. Децл скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля во время гастролей в Ижевске.