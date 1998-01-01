«Местами даже недееспособен»: Украинский психиатр поставил диагноз Порошенко

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Президент Украины за последнее время «отличился» агрессивными выходками.

Фото: Instagram @poroshenkopetro

Известный украинский психиатр, доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько проанализировал череду выходок президента Незалежной Петра Порошенко и предположил, что глава государства может страдать пограничным психическим расстройством личности, пишет ФАН.

По мнению ученого, «шоколадный король» в последнее время «вспыльчив, не всегда контролирует свои эмоции, иррационален, местами — даже недееспособен».

Безусловно, мечтающий попасть на второй срок президент, пребывает в стрессовой ситуации — ведь его рейтинг менее чем за месяц до выборов — ниже некуда. На этом фоне, считает Шепетько, у Порошенко мог обостриться сахарный диабет, которым тот страдает. Более того, в такой ситуации болезнь может давать осложнения, связанные с психическими расстройствами, поскольку «тревога и стресс дестабилизируют людей с таким диагнозом».

Усомниться в том, все ли в порядке с головой у президента Украины, общественность заставили задуматься его агрессивные выходки в ходе предвыборных поездок по стране.

Так, на одном из митингов Порошенко ударил по лицу девушку за неудобный вопрос. В Запорожье он сорвал шапку с местной жительницы и бросил головной убор ей в лицо. Затем он ущипнул мужчину за нос, при этом злорадная улыбка не сходила с его лица.

Как сообщал Пятый канал, во время заседания Совета регионального развития Одесской области лидер Незалежной выбрал далеко не самое удачное место на сцене — возле его кресла стояла пятилитровая канистра с водой, учитывая, что его давно уже заметили в пристрастии к алкоголю.

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