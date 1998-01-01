В Москве двухлетний мальчик получил травму головы и умер

Двухлетнего мальчика с травмой головы, полученной, по предварительной информации, при падении с высоты, нашли прохожие на Большой Черемушкинской улице в Москве в понедельник, 4 марта. Как стало известно Пятому каналу, ребенка принесли в офис расположенной неподалеку организации и вызвали «скорую».

Несмотря на все предпринятые усилия мальчик скончался. Следователи проводят доследственную проверку.

— По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки. Ребенок, запертый в квартире на несколько дней без еды и воды, умер от обезвоживания.