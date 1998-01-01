Видео: В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

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Ребенок, запертый в квартире на несколько дней без еды и воды, умер от обезвоживания.

Фото, видео: Следственный комитет РФ, instagram @severskiy_live

В Кирове следователями задержана заведующая поликлиникой в рамках уголовного дела о гибели трехлетней девочки. По версии следствия, халатность и ненадлежащее исполнение обязанностей заведующей могли привести к смерти ребенка.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что погибшая девочка более двух лет не получала должного медицинского контроля, предусмотренного законом. СК изъял медицинскую карту девочки, сейчас допрашиваются работники поликлиники.

История погибшей девочки шокировала общество — мать оставила трехлетнего ребенка запертым в квартире без еды и воды на несколько дней. Малышка скончалась от голода и обезвоживания. Пятый канал публиковал сюжет об ужасающей истории

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