Индийские военные заявили об уничтожении пакистанского F-16 истребителем МиГ-21

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Воздушный бой прошел 27 февраля над Кашмиром.

Фото, видео: ТАСС / Акимов Николай, twitter.com @upwala_bhaiya

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 18

Вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур в пятницу, 1 марта, заявил журналистам, что в ходе воздушного боя 27 февраля истребитель МиГ-21 сбил принадлежащий пакистанской армии F-16, которы впоследствии упал на территории Джамму и Кашмира, которая контролируется Исламобадом.

Ранее власти Пакистана отрицали участие в боестолкновениях в небе над Кашмиром истребителей F-16. Однако в сети есть множество фото, где индийские военные показывают обломки ракеты AIM-120 AMRAAM, которые доказывают присутствие самолетов американского производства.

Ответа от пакистанской армии пока не поступало. 

Ранее Пятый канал публиковал видео торжественной встречи на родине индийского пилота, который был задержан пакистанцами после того, как они же сбили его самолет.

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